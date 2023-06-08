Konya’nın Beyşehir ilçesinde, özel öğrencilerin eğitim yılı içerisinde yaptığı çalışmalar sergilenerek hayrına satışa sunuldu.

Beyşehir Kamil Akkanat Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda 2022-2023 eğitim sonuna gelinmesiyle birlikte yıl sonu sergisi ve hayrına satış etkinliği düzenlendi. Bu yıl 6’ıncısı düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan okulun el sanatları öğretmeni Esma Cevizci, özel öğrencilerin eğitim yılı içerisindeki çalışmaların yıl sonu sergisi ve hayrına satış ile gözler önüne serildiğini belirterek, destek veren herkese teşekkür etti.

Okulun resim öğretmeni Melike Öncü ise, sergi ve hayrına satışta sunulan çalışmaların özel öğrencilerin öğretmenleri nezaretinde oluşturduğu eserler olduğunu belirterek, “Burada kapı süslerimiz, anahtarlıklarımız var. Çocuklarımızın boyadığı ve bizlerin de alçıyla döktüğü çalışmalar var. Seramik atölyesinde seramik bardaklarımız var. Ayrıca velilerimizin yaptığı giysi ve çantalar da yer alıyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından sergi ve hayrına satış etkinliğinin açılışı gerçekleştirilirken, protokol üyeleri ürünlerin satışa sunulduğu sergiyi gezdi. Programa, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhsin Başkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, İlçe Müftüsü Veysel Kükrek, Kamil Akkanat Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Mehmet Örk, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, vatandaşlar katıldı.