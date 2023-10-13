Konya’nın Beyşehir ilçesinde eğitim-öğretim yılının başlamasının ardından öğrencilerin güvenli yolculuğu için okul servis araçları polis trafik ekipleri tarafından sık sık denetime tabi tutuluyor.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehir İçi Trafik Bürosu Amirliği ekipleri, kent merkezinde, okul çağındaki çocukların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak, denetim faaliyetleri yoluyla algılanan yakalanma riski duygusunu artırmak ve servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak bu araçların karışabileceği trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Özellikle okul önlerinde ve farklı uygulama noktalarında denetim gerçekleştiren ekipler, okul servis araçları yönetmeliğinde belirtilen hususlara uyulup uyulmadığını kontrol etti. Okul servis araçlarını durduran ekipler, belge kontrollerinin yanı sıra yeterliklerini incelediği sürücülere trafik kurallarına ilişkin uyarılarda bulundu. Ekipler, sürücülere yönelik emniyet kemeri, yolcu kapasitesi aşımı ve diğer güvenlik kontrollerini de gerçekleştirdi. Yönetmeliklerde belirtilen hususlara uymadığı belirlenen araçlar ve sürücülerine cezai işlemler uygulandı.