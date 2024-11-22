Konya’nın Beyşehir ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Beyşehir Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün “Siz De Bir Fidan Dikin, Geleceğe Nefes Olun” sloganıyla düzenlediği 100. Yıl Eğitim Ormanı fidan dikme etkinliğinde çok sayıda orman fidanı toprakla buluşturuldu.

“Öğretmenler yılda bir kez hatırlanmamalı”

Etkinlikte bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, öğretmenlerin yalnızca yılda bir gün hatırlanmaması gerektiğine vurgu yaparak, “Öğretmenlerimizin değerini yalnızca bir gün değil her zaman hatırlamalıyız. Bu anlamlı günde öğrencilerimizle birlikte geleceğe nefes olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu fidanlar, geleceğe bırakacağımız en güzel miraslardan birisi olacaktır” dedi.

Beyşehir Orman İşletme Müdürü Osman Yıldırım’ın da katıldığı etkinlikte konuşmaların ardından doğaya katkı sağlama ve çevre bilincini artırma hedefiyle onlarca fidan toprakla buluşturuldu, ardından can suyu verildi.

Programa; şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.