Konya’nın Beyşehir ilçesinde öğrencilerin diş hastalıklarına anında tedavi dönemi başladı.

Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Devlet Hastanesi işbirliğinde yürütülen çalışmalarla ilçede farklı okullarda öğrenim gören öğrenciler önce diş sağlığı taramasından geçirilirken, ardından varsa tespit edilen bir problem aynı gün planlama yapılarak diş tedavileri gerçekleştiriliyor. Beyşehir İlçe Sağlık Müdür Vekili ve Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Kutay Güven, yürütülen projeye ilişkin bilgiler verdi. İlçede bulunan eğitim kurumlarında diş taraması yapılan öğrencilerin tedavilerinin aynı gün gerçekleştirilen planlama istikametinde Devlet Hastanesi Diş Kliniğinde yapılmaya başlandığını anlatan Dr. Kutay Güven, “İlçe Sağlık Müdürlüğümüz ve Devlet Hastanemiz işbirliğinde ortaya koyduğumuz bu önemli projede, 1 diş hekimi ve 2 hemşiremizden oluşan diş sağlığı ekibimiz okullarımızı ziyaret ederek, öncelikle öğrencilerimizin diş tarama muayenelerini yapıyor. Sonrasında yine aynı ekip tedavi ihtiyacı olan öğrencilerimizi velileri ile birlikte hastanemize davet ediyor. Velilerimizle iletişim kuran ekip, öğrencilerimizin randevularını planlıyor, akabinde ise hastanemizde kendileri için oluşturduğumuz klinikte çocuklarımızın diş tedavilerini yapıyor. Bu projenin standart okul taramalarından önemli farkları var. Tarama sonrası çocuklarımızdaki sorunları tespit etmekle kalmıyor, hastanedeki kliniğimizde tedavilerinin yapılmasına kadarki süreci baştan sona bizzat takip ediyoruz. Böylelikle hem ailelerimizin sağlık ekibimiz tarafından yönlendirilerek kolaylıkla hastanemiz diş kliniğine ulaşmaları sağlanıyor, hem de çocuklarımız okullarında kendilerini ziyaret eden diş hekimi ve hemşire ablalarını hastanede de görmekten mutlu oluyorlar. Bu anlamda projemiz ailelerimizin ve özellikle çocuklarımızın tedavi süreci ile ilgili kaygılarını minimize etmeyi gayeleyen kıymetli bir proje. İlçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Beyşehir’imizin güzel insanlarının sağlıklı yaşamına katkıda bulunacak bu ve benzeri projelerle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğimizi belirtmek istiyorum” diye konuştu.