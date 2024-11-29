Konya’nın Beyşehir ilçesinde küçükbaş hayvanlara yönelik aşılama, kimliklendirme ve sağlık taraması çalışmaları devam ediyor.

Beyşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görevli veteriner hekimler, ilçede faaliyet gösteren küçükbaş hayvancılık işletmelerinde yürütülen çalışmalar esnasında üreticilerin sorunlarını da dinlerken, besicilere talep halinde teknik destek de sağlıyor. Sorumluluk bölgesinde mesaisini sürdüren ekipler, küçükbaş hayvanlara bulaşıcı hayvan hastalıklarına karşı koruyucu aşılama çalışmasının yanı sıra yeni doğan hayvanlarda ise kimliklendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, çalışmalar esnasında üreticilerin sorunlarının dinlenmekte olduğu ve veteriner hekimlerce teknik destek sağlandığı belirtilerek, hayvancılık işletmelerinde karşılaşılması muhtemel bir probleme ilişkin olarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurulabileceği de hatırlatıldı.