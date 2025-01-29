Konya’nın Beyşehir ilçesinde bu yıl kış ortasında yaşanan yalancı bahar, renkli manzaralar oluşturdu.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir Treeking ve Doğa Yürüyüşleri Topluluğu bu yıl hava şartlarının uygun gitmesi üzerine doğa yürüyüşlerine ara vermedi. Her yıl Ocak ayında etkinliklerine ilkbahar dönemine kadar ara veren doğa tutkunları, bu yıl kış ortasında yaşanan yalancı bahar dolayısıyla doğayla buluşmalarını sürdürdü. Beyşehir’in Yeşildağ Deliktaş, Güvren Kanyonu bölgesinde Ocak ayının son günlerinde düzenlenen doğa yürüyüşünde mevsim dolayısıyla zamansız ısınan toprağın yeşerdiği, bahar çiğdemlerinin ve kardelen çiçeklerinin açtığı görüldü. Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, “Şu anki hava şartlarının zamansız ısınan toprağın yeşermesine, bahar çiğdemlerinin ve kardelen çiçeklerinin açmasına yol açtığına tanıklık ettik. Bu mevsimde ve mevsim şartlarına göre akması gereken Güvren deresinin kuruduğunu gördük. Hiç normal olmayan şekilde bazı sürüngenlerin güneşlenmek için toprağın altından çıktığına tanıklık ettik. Deliktaş Pınarını üzerinden yemyeşil büyük merasıyla ortasından iki ovayı ayıran deresiyle, Yeşildağ Işılak Ovasını ve aynı anda Adaköy Apsıngır Ovasını gördük. Güvren Kanyonu kuru olsa da derenin farklı şekil ve yosun bağlamış taşlarını adeta yeşil bir halı gibi kaplanmış büyük kayaları ve ağaçları belki de kısa vadede anlık baharı yaşayarak harika doğa şartlarını gözlemledik” dedi.