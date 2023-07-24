Konya’nın son yıllarda kiraz üretimini arttıran Beyşehir ilçesinde, kiraz bahçelerde hasat dönemi başladı.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver, kendisine eşlik eden teknik personel ile beraber ilçede bulunan bazı kiraz bahçelerini ziyaret ederek yetiştiricilerle bir araya geldi. Özver, yürütülen çalışmalara ilişkin olarak kiraz yetiştiricilerinden bilgiler alırken, “İlçemizde üretici ziyaretlerimiz devam etmektedir. İlçemizde yayla şartlarında yetişen kirazların hasatına başlanmış olup hastalıktan ari ürünlerin sofralarımıza ulaşabilmesi için ilçe müdürlüğümüz ekiplerince meyve, sebze üretim alanlarındaki kontrollerimiz sürmektedir. Üreticilerimize bereketli bir sezon diliyoruz” dedi.