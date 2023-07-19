Konya’nın Beyşehir ilçesinde şap karantinası kararı alınan mahallelerde aşılama çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Beyşehir Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şap hastalığı sebebiyle karantinaya alınan yerleşim merkezlerindeki tüm büyük ve küçükbaş hayvanların aşılama faaliyetlerinin kısa sürede tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, “Koruma ve gözetim bölgesindeki tüm işletmeler, Müdürlüğümüz veteriner hekimleri tarafından titizlikle takip edilecek olup, hastalığın seyrine göre ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak karantina süreci sonlandırılacaktır. Süreç hakkında üreticilerimiz SMS ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla bilgilendirilecektir” denildi.

Beyşehir ilçesinde görüldüğü belirtilen şap hastalığı dolayısıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bir süre önce Beyşehir hayvan pazarı da önlem amacıyla kapatılmış, 5 farklı mahalledeki tüm hayvan haraketliliği yasaklanmıştı.