Konya’nın Beyşehir ilçesinde 15 Haziran’da başlayan yeni av sezonu ile birlikte serbest dönem avcılığı da sıkı takip altına alındı.

Beyşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı su ürünleri kontrol ekipleri, yasa dışı tatlı su balığı avcılığının önüne geçilebilmesine yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak yapılan açıklamada, su ürünleri kontrol ekipleri tarafından balıkçı tekneleri ile balık alım kantarlarının denetlendiği belirtildi. Açıklamada, “İlçemizde bulunan göletler ile Beyşehir Gölü’müzde su ürünleri denetimlerimiz aralıksız olarak devam etmektedir. Sazan balığı için 40 santim, sudak ve kadife sazanı balıkları için 26 santim olan boy limit yasağı tatlı su kefali için de 20 santimdir. Bu limitlerin altında avlanma cezai müeyyideyi gerektirmektedir. Sürdürülebilir su ürünü ticaretinin yapılabilmesinin tek yolu da yasaklara uymaktan geçmektedir. Vatandaşlarımızın ve balıkçılık sektörlerinin tüm paydaşlarının bu konuda duyarlı olmalarını beklerken bereketli bir av sezonu dileğimizi tekrarlarız” ifadeleri kullanıldı.