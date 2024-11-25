Konya’nın Beyşehir ilçesinde gıda dedektifleri gıda işletmelerini mercek altına aldı.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün ilçe genelinde faaliyet gösteren gıda işletmelerine yönelik yürüttüğü denetimleri sürdürdüğü belirtildi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, gıda kontrol personeli tarafından gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerde yer alan ürünlerin muhafaza ve depolama şartları, son tüketim tarihi geçmiş ürün satışı, izlenebilirlik şartlarını sağlayıp sağlamadığı ve hijyen yönünden kontrollerinin yapıldığı ifade edildi. Açıklamanın devamında, “Yapılan denetimlerde çalışan personel ve işletme sahiplerine ilgili gıda mevzuatı kapsamında gerekli bilgilendirme ve uyarılarda bulunulmuş olup; tüketicilerimizin sağlığı ile menfaatlerinin korunması ve firmalar arasında haksız rekabetin önlenmesi amacıyla denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecektir” denildi.