Konya’nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen 8. Geleneksel Akçabelen (Çetmi) Şeker Fasulyesi Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen 8. Geleneksel Akçabelen (Çetmi) Şeker Fasulyesi Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Festivalde davetlilere yörenin coğrafi işaret tescil belgesine sahip, kazanlarda pişirilen şeker fasulyesi yemeği ikram edilirken, düzenlenen en güzel fasulye pişirme yarışmasında ise dereceye girenlere ödülleri verildi. Festivalde konuşan AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Çetmi şeker fasulyesinin sofraların lezzeti ve hanelerin bereketi haline geldiğine vurgu yaparak, üreticilere teşekkür etti. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya, yörede yıllardır üretimi yapılan ürünün ata tohumu başta olmak üzere coğrafi iklim, toprak yapısı ve lezzeti gibi özellikleri nedeniyle farklılık meydana getirerek, 2019 yılında coğrafi işaret tescil belgesine kavuştuğunu belirtti. Kaya, “2021 yılında fasulyemiz 6 ülkeye ihracı yapılarak ülkemize ve çiftçimize katma değer kazandırmıştır. Fasulyemiz her geçen yıllarda ulusal ve uluslararası pazarlar da ünü artarak markalaşma yolunda ilerlemektedir” şeklinde konuştu.

Çetmi Muhtarı İsmail Duman, “Fasulyemiz ata tohumu, bizler atalarımızdan neslimizden bu tohumu nasıl yetiştirip nasıl daha iyi yerlere getirebilmek için elimizden geldiği kadar çaba sarf ediyoruz. Aldığımız desteklerle kurmuş olduğumuz eleme tesisimiz, paketleme tesisimiz faaliyete geçmiştir. İnşallah biz bu fasulyeyi daha ileriye daha kaliteli olarak üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Festivale, AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, SÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Süleyman Soylu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya, Akçabelen Mahallesi Muhtarı İsmail Duman, Akçabelen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Metin Ünüvar, Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ağralı, Çetmi Kültür Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanı Ali Yıldırım, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve mahalle sakinleri katıldı.