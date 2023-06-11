Konya’nın Beyşehir ilçesinde meslekte 30. yılını dolduran ve Beyşehir’in ticaretine yön vererek ilçeye uzun yıllar hizmeti geçen esnaf plaket ve teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.

Beyşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı tarafından Beyşehir Kültür ve Yaşam Merkezi’nde ödül töreni ve istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda, esnaflık mesleğine 30 yılını vermiş oda üyelerine verdikleri hizmetten ötürü plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi. 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinde deprem bölgesine giderek depremzedelerin yardımına koşan Beyşehirli esnaflar da unutulmadı.

"Bugüne dek sunmuş olduğu katkılardan dolayı plaket ve teşekkür belgelerini hazırladık"

Beyşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhlis Bülbül, yaptığı konuşmasında, yönetim kurulu olarak göreve geldikleri ilk günden bu yana üyelerinden aldıkları güçlü Beyşehir esnafının ideal ve hayalleri ile yola çıktıklarını söyledi. Bülbül, “İstedik ki, Beyşehir Esnaf Odası üyelerimiz, Konya’mızda, Türkiye’mizde gündem olsun, fikri sorulan, şehrimiz ve ülkemiz için önemli durumlarda fikrine itibar edilen bir esnaf ve sanatkarlar odası inşa etmek istedik ve bugün gururla söyleyebilirim ki, bunların hepsini birlikte başardık. Ahdi vefa gecesinde 30 yılını dolduran esnaflarımıza ömür boyu gururla saklayabileceği bir anı olmasını dileyerek bugüne dek sunmuş olduğu katkılardan dolayı plaket ve teşekkür belgelerini hazırladık. Ayrıca, 6 Şubat’ta gerçekleşen asrın felaketi ve 11 ilimizi etkileyen depremde odamızı temsilen deprem bölgesindeki depremzedelerin yardımına koşan fedakar esnaflarımıza da teşekkür belgelerini takdim edeceğiz” ifadelerine kullandı.

"Konyamızın esnaf ve sanatkarının yüz akı olmuştur"

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak da konuşmasında, Beyşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın üyeleriyle birlikte Konya’ya değer kattığına dikkati çekerek, “Beyşehir esnaf odamızın her bir üyesi bugüne kadar Konya’mızın esnaf ve sanatkarının yüz akı olmuştur. Onun için hepinize şahsım ve teşkilatım adına teşekkür etmek istiyorum. Yine Beyşehir’imiz tarih yazdı ve bugün öğrendik ki, Beyşehir’imizden giden esnaflarımız orada hizmet ettiler. Bugün teşekkür belgelerini alıyorlar, ahilik işte böyle bir şey” şeklinde konuştu.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ise, kurum olarak her zaman esnaf ve sanatkarın yanında olmanın gayretini gösterdiklerini anlattı.

Konuşmaların ardından meslekte 30 yılını dolduran esnaflar ile bazı esnaflara, depremden sonra depremzedelere yardım etmek için deprem bölgesine giderek hizmet veren esnaflara teşekkür belgeleri ve plaketleri verildi.