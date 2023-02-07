Konya’nın Beyşehir ilçesinde Kaymakamlık öncülüğünde depremzedelere yardım eli uzatabilmek için yardım kampanyası başlatıldı.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde Kaymakamlık öncülüğünde depremzedelere yardım eli uzatabilmek için yardım kampanyası başlatıldı.

Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Osmaniye, Şanlıurfa, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya illerinde yıkıma sebep olan yaşanan depremlerin ardından harekete geçen Beyşehir Kaymakamlığı yardım kampanyası başlattı. Kampanyaya Beyşehir Belediyesi, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, oda ve dernekler, mahalle muhtarlıkları ile gönüllüler de destek veriyor.

Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Belediye Başkanı Adil Bayındır, AK Parti İlçe Başkanı Recep Elkin, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı kaymakamlıktaki toplantının ardından yaptığı açıklamada, yaşanan depremlerle Türkiye olarak büyük bir acıyla duyduklarını belirtti. Kaymakam Akpınar, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara şifa ve etkilenen bölge insanına da sabırlar dilediğini ifade etti. Yaşanan büyük depremlerin ardından Beyşehir’de de depremzedelerin acılarını bir nebze de olsa hafifletebilmek için hızlı bir şekilde bir yardım kampanyası düzenlemeye karar verdiklerini ifade eden Kaymakam Akpınar, Beyşehir’in bu tür afetlerde geçmişten tecrübeli bir ilçe ve gayretli ve yardımsever bir insan yapısına sahip olduğuna kaydetti. Akpınar, “Bu anlamda hemen organize olduk, neler yapabiliriz, depremzedelerimizin acısını hafifletmek adına. Konya olarak bizlere Hatay ili belirlenmiş. O yüzden, Hatay’daki hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza bugünden itibaren 7 Şubat tarihi itibariyle Anıt meydanında kurulan çadırda toplanacak yardım malzemelerini en kısa zamanda ulaştırabilmek için bir seferberlik başlatıyoruz” diye konuştu.

Bu yardım kampanyasına yoğun bir katılım olacağına inandığını dile getiren Akpınar, “Kaymakamlığımızın sitesinde ve ilgili kurumlarımızın sitelerinde de Hatay bölgesi için toplanabilecek yardım malzemelerimizin bir listesini paylaşıyoruz. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın diyorum. Gerçekten de benim de memleketim olması hasebiyle afetin yaşandığı yer, biraz daha hassasiyetimiz var. Ama, şunu da söylemek lazım; Türk milleti olarak her türlü zorluğun üstünden gelebiliriz. Bu inanca, bu birlikteliğe sahibiz. Ben yapılan yardımların şimdiden kabul olmasını diliyorum” dedi.

Öte yandan, deprem bölgesi olan Hatay ilindeki depremzedelere gönderilmek üzere Anıt alanı toplama merkezine getirilebilecek acil ihtiyaç yardım malzemeleri ise kışlık giysiler (kazak, kaban, pantolon, eldiven, bere, mont, vb.), uyku tulumu, battaniye, çadır, tüplü katalitik soba, tüp, bebek bezi olarak sıralandı.