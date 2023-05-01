Konya’nın Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren Beyşehir Kadın Dayanışma Derneği, depremzede kadınlar için moral etkinliği düzenledi.

Beyşehir Kadın Dayanışma Derneği’nde bir süre önce Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından memleketlerini terk ederek ilçeye yerleşmek durumunda kalan depremzede kadınlar için moral etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte katılımcılara çiğ köfte ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Beyşehir Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Saniye Göker, dernek olarak farklı alanlarda yürüttükleri sosyal etkinlikleri devam ettirdiklerini belirterek, “Bugün de deprem bölgesinden ilçemize gelerek burada misafir edilen ya da ikametlerde yaşamaya başlayan afetzede kadınlarımızla düzenlediğimiz moral etkinliğinde bir araya geldik. Hem sohbet ettik, hem de varsa problem ve taleplerini kendi ağızlarından dinledik. Ayrıca, geride kalan bayramlarını da tebrik ettik” ifadelerini kullandı.