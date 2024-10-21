Konya’nın Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bitki koruma ürünleri bayilerine yönelik denetimlere devam ediyor. Yetkililer, çiftçilere sürekli denetlenen bitki koruma ürünü bayilerinden alışveriş yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün bitki koruma ürünleri bayilerine yönelik yürüttüğü denetimler aralıksız olarak sürüyor. Kurum bünyesindeki teknik personel tarafından gerçekleştirilen Beyşehir ilçe merkezinde faaliyet gösteren bitki koruma ürünleri satışı yapan bayilere yönelik denetimlerde tarım ilaçlarının kullanma tarihlerinin incelenmesinin yanı sıra etiket kontrollerinin de yapıldığı belirtildi.

Denetimlere ilişkin yapılan açıklamada, "Üreticilerimizin doğru ilaç kullanımının sağlanması, tüketicilerimizin pestisit kalıntısı olmayan sağlıklı ürünlere ulaşabilmesi için tüm kontroller teknik personelimizce titizlikle yürütülmektedir" denildi.