Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi’nde çiftçi eğitim toplantısı düzenlendi.

Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi’nde çiftçi eğitim toplantısı düzenlendi.

Beyşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı’nın eğitim ve yayım çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirdiği toplantıda Yenidoğan Mahallesi’nde yaşayan çiftçiler bir araya geldi. Toplantıda, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver ile teknik personel tarafından çiftçilere bitki koruma, tarımsal desteklemeler ve kurumun yürüttüğü proje ve faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, toplantıya katılım sağlayan çiftçilere teşekkür edildi.