Konya’nın Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bitki koruma ürünleri bayilerine yönelik denetimlere devam ediyor. Yetkililer, çiftçilere sürekli denetlenen bitki koruma ürünü bayilerinden alışveriş yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün bitki koruma ürünleri bayilerine yönelik yürüttüğü denetimler aralıksız olarak sürüyor. Kurum bünyesindeki teknik personel tarafından gerçekleştirilen Beyşehir ilçe merkezinde faaliyet gösteren bitki koruma ürünleri satışı yapan bayilere yönelik denetimlerde tarım ilaçlarının kullanma tarihlerinin incelenmesinin yanı sıra etiket kontrollerinin de yapıldığı belirtildi.

Denetimlere ilişkin yapılan açıklamada, bayilerin ruhsat ve stok kontrollerinin yapıldığı, ayrıca yönetmelik gereği yangın söndürme tüpleri bulundurup bulundurmadığının incelendiği, tüplerin dolum tarihleri, mekanlarda fotoselli lavabo sistemleri, depolama ve havalandırma şartları gibi konularda da incelemeler yürütüldüğü aktarılarak, ”Çiftçilerimizin bitki hastalık ve zararlılarına karşı güvenilir bitki koruma ürünlerine ulaşabilmesi adına denetimlerimiz devam etmekte olup; Bakanlığımızca yetkilendirilmiş ve denetime tabi olan bitki koruma ürünü bayilerinden ruhsatlı ürünleri alabileceklerini hatırlatır, bereketli bir üretim sezonu dileriz” denildi.