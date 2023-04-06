Konya’nın Beyşehir ilçesinde besicilere "Beyşehir’de KOP ile küçükbaş hayvan refahı artıyor" projesi çerçevesinde hayvan barınağı desteğinde bulunulacak.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçedeki küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin altyapılarını desteklemek amacıyla Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge İdaresi Başkanlığına sunulan ’Beyşehir’de KOP ile küçükbaş hayvan refahı artıyor’ projesinin desteklenmesinin onayının ardından kurumlar arasında sözleşmesinin imzalandığı belirtildi. KOP bölge İdaresi Başkanlığında gerçekleştirilen protokol imza töreninde KOP Bölge İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu ile Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver arasında imzaların atıldığı kaydedildi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver yaptığı açıklamada, proje çerçevesinde faydalanıcı çiftçilere 25 adet 240 metrekarelik taban alana sahip, küçükbaş portatif hayvan barınağı hibesi verileceğini belirterek, projenin bütçesinin 4 milyon 560 bin lira olduğunu ifade etti. Özver, “Proje süresi bir yıldır. Proje çerçevesinde hibe oranı yüzde 70 olup, yüzde 30’u da faydalanıcı/çiftçi katkısı olacaktır. Küçükbaş Portatif Hayvan Barınağından faydalanmak isteyen yetiştiriciler, ilgili müracaat şartlarını ilçemiz mahalle muhtarlıklarından veya ilçe müdürlüğümüzden öğrenebilirler. Küçükbaş İşletme sahipleri proje için 03.04.2023 -01.05.2023 tarihleri arasında ilçe müdürlüğümüze başvuruda bulunabilirler. Projemizin ilçemize ve ülkemize hayırlı olması dileklerimiz ile birlikte projeye destek veren KOP Bölge İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu beye ve çalışanlarına teşekkür ederim” dedi.