Mübarek Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili tüm yurtta olduğu gibi Konya’nın Beyşehir ilçesinde de dualarla idrak edildi.

Mübarek Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili tüm yurtta olduğu gibi Konya’nın Beyşehir ilçesinde de dualarla idrak edildi.

Beyşehir ilçesinde vatandaşlar, kandil dolayısıyla camilere akın etti, programlara yoğun ilgi gösterdi. İlçedeki camilerde ve depremzedelerin kaldığı yurtlarda İlçe Müftülüğü tarafından kandil dolayısıyla programlar düzenlendi. Tarihi Eşrefoğlu Camisi’ndeki programda eda edilen ibadetlerin ardından Kur’an-ı Kerim okundu ve hep birlikte depremde yaşamını yitirenler ve afetzedeler için dualar edildi. Vatandaşlar, okunan dualara eşlik ederek ellerini semaya açtı.

İlçe Müftüsü Veysel Kükrek, Berat Gecesi’nin kurtuluş, af ve arınma gecesi olduğuna vurgu yaparken, af ve bağışlanma dilemek için bu tür gün ve geceleri değerlendirerek idrak etmek gerektiğini” dile getirdi.