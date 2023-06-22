Konya’nın Beyşehir ilçesinde balık boy denetimleri gerçekleştirildi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Beyşehir Gölü’nde yeni av sezonunun başlamasıyla birlikte gölün tüm karaya çıkış noktaları ile perakende satış yerlerinde denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde satışa sunulacak ya da sunulan, avı yapılan balıkların boyları ölçüldü, avcılıkta boy tahdidine uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Uygun büyüklükte olmayan balıklara ise el konuldu. El konulan balıkların prosedürlere uygun olarak Göl Feneri Derneği’ne bağışlandığı bildirildi. Yetkililer, sazan balığında 40 santimetre, sudakta 26 santimetre, kadife sazanında 26 santimetre ve tatlı su kefalinde de 20 santimetre boy yasağı olduğunu hatırlatarak, bu boy sınırının altında avcılık yaparak boy yasağına uymayanlara cezai müeyyidenin uygulanacağı bilgisini paylaştı.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, sürdürülebilir su ürünleri ticaretinin yapılabilmesi ve göllerdeki balık popülasyonunun korunmasının tek yolunun yasaklara uymaktan geçtiği hatırlatılarak, “Vatandaşlarımızın belirtilen büyüklüğün altında olan balıkları tüketmemeleri konusunda da duyarlılık bekliyoruz” denildi.