Konya’nın Beyşehir ilçesinde yapılan denetimlerde su ürünleri avında boy limitine uymayanlar ve endemik tür avı yasağını ihlal edenler hakkında cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün Beyşehir Gölü’nde serbest dönem avlanma faaliyetlerine ilişkin olarak yürüttüğü sıkı denetimler devam ediyor. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, su ürünleri kontrol ekipleri tarafından perakende balık satış yerlerinin yanı sıra balık işleme tesisleri, balık alım kantarları ile kıyıdaki balıkçı teknelerinin denetime tabi tutulduğu belirtildi. Açıklamada, denetimlerde boy limitlerine uymayanlar ile endemik türlerden yağ balığı avı yasağını ihlal edenler hakkında cezai işlem uygulandığı vurgulanarak, “Su ürünlerimizin neslini korumak, sürdürülebilirliğini sağlamak ve vatandaşlarımızı güvenilir gıdaya ulaştırabilmek için çalışmalarımız aralıksız olarak devam etmektedir. Avcılarımıza ve tatlı su ürünlerinin ticaretini ve işlemesini yapanlara sazan balığı için 40, sudak balığı ve kadife sazanı için 26, tatlı su kefali için ise 20 santim altı boy yasağı uygulanmakta olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz” denildi.