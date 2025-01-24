Konya’nın Beyşehir ilçesinde görev yapan aile hekimleri Beyşehir Devlet Hastanesinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Konya İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde tüm ilçelerde planlanan ’’Aile Hekimlerimizle Hastane Buluşması Toplantısı’’ Beyşehir’de de gerçekleştirildi. Beyşehir Devlet Hastanesi’nin ev sahipliğinde yapılan ve İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanları ile aile hekimleri ve uzman hekimleri bir araya getiren toplantı, Başhekim Yardımcısı Dr. Kutay Güven’in açılış konuşması ile başladı. Toplantıda, İlçe Sağlık Müdürlüğü adına Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Ali Kılınç, Başhekimlik adına ise Başhekim Yardımcısı Dr. Kutay Güven’in ‘Sağlıkta basamaklar arası entegrasyon çalışmaları’ konularındaki sunumları gerçekleştirildi. Beyşehir’in 1 ve 2’inci basamak sağlık hizmeti verilerinin de sunulup sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan toplantı, soru cevap bölümünün ardından son buldu.

Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Sıtkı Küçükbuzcu, sağlıkta basamaklar arası entegrasyon çalışmaları çerçevesinde farklı basamaklarda çalışan hekimlerin buluşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İlçe Sağlık Müdürlüğümüz, aile hekimlerimiz ile uzman hekimlerimizin bir araya gelmesinin aramızdaki iletişimi güçlendireceğine inanıyor; bu anlamda başta Konya İl Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. Mehmet Koç olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.