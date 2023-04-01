Konya’nın Beyşehir ilçesinde kurulan aile destek merkezi hizmet vermeye başladı.

Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, ilçe merkezinde kurularak faaliyetlerine başlayan Aile Destek Merkezi’ni ziyaret etti. Beyşehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı bünyesinde sosyal hizmet projesi çerçevesinde kurulan merkezde açılan kurslara katılan kadınlarla bir araya gelen Kaymakam Akpınar, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Kaymakam Akpınar’a ziyaretinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Metin de eşlik etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde kurulan aile destek merkezleri bünyesinde açılan kurslara katılan kadınlar, çeşitli alanlarda el becerilerini geliştirerek meslek sahibi oluyor. Haftanın belirli günlerinde usta öğreticilerden ders alan kadınlar, atölyelerde yaptıkları çalışmalarla el becerileri kazanıp meslek öğrenme yolunda ilerliyor. Mesleki eğitim ve istihdam imkanları sunulan merkezdeki kurslara iştirak eden kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılmaları sağlanıyor. Aile destek merkezleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından finanse ediliyor.