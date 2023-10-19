Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Aile Destek ve Eğitim Merkezi (ADEM) tarafından sergi açılışı gerçekleştirildi.

Beyşehir İlçe Kaymakamlığına bağlı olarak geçtiğimiz yıllarda faaliyetlerine başlayan ADEM’in sergisinde kursiyer kadınlar tarafından farklı branşlarda özenle hazırlanan el emeği, göz nuru eserler gözler önüne serildi. Atatürk Anıtı Meydanında gerçekleştirilen açılış programında yapılan konuşmaların ardından kadın kursiyerlere sertifikaları protokol üyeleri tarafından verildi.

Yapılan dua sonrasında açılış, kurdele kesilerek gerçekleştirilirken, protokol üyeleri ve davetliler sergiyi gezerek, çalışmalar hakkında eğitimcilerden bilgi aldı. Sergi açılışına, Beyşehir Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Ağmaz, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürü İsmail Bayrak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, İlçe Müftüsü Veysel Kükrek, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Tekin, AK Parti İlçe Başkanı Kahraman Şanal, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, davetliler ve kursiyerler katıldı.