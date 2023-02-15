Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Kurucuova Mahallesi, depremde yıkıma uğrayan aynı isme sahip olan Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucuova Mahallesini “kardeş köy” ilan etti.

Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Kurucuova Mahallesi, depremde yıkıma uğrayan aynı isme sahip olan Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucuova Mahallesini “kardeş köy” ilan etti.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem Malatya’da da yıkıma yol açtı. Yıkıma uğrayan yerleşim merkezleri arasında yer alan Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucuova Mahallesi de yer aldı. Beyşehir’in Kurucuova Mahallesi sakinleri, Doğanşehir’in yerleşim olarak aynı ismi taşıyan Kurucuova Mahallesinde yaşanan deprem felaketinin ardından bu mahalleye yardım eli uzatabilmek için harekete geçti. Bu çerçevede Beyşehir’in Kurucuova Muhtarlığı ile Kurucuova Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından yapılan açıklamada, Doğanşehir’in Kurucuova Mahallesinin “kardeş köy” ilan edildiği kamuoyu ile paylaşıldı.

Projenin fikir babası olan dernek üyelerinden Kurucuovalı Tarihçi Prof. Dr. Hüseyin Muşmal, yaşanan deprem felaketinin ardından ülke olarak zor günlerden geçtiklerini belirterek, “Gün birlik günü, devletimizle bir olup yaralarımızı sarma günüdür. Milletimiz elinden geleni yapıyor farkındayız. Herkesten Allah razı olsun. Yüce Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Bizler, Konya ili Beyşehir ilçesi Kurucuovalı vatandaşlar olarak muhtarlığımız ve derneğimiz öncülüğünde Malatya’nın Doğanşehir Kurucuova Mahallesini kardeş köy ilan ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Bu süreçte Beyşehir Kurucuovalılar olarak Doğanşehir Kurucuova Mahallesinde depremin etkisinde kalmış insanların yaralarını sarmak için seferber olacaklarını vurgulayan Prof. Dr. Muşmal, “Kış mevsiminin devam etmesi nedeniyle özellikle yakacak ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ‘bir çıra da sen yak’ kampanyası başlatıyoruz. Kardeşlerimize destek olmak isteyenlerin Muhtarlığımız bünyesinde ilgili telefonla irtibat kurarak kardeş köyümüze odun ve kömür yardımı yapmalarını bekliyoruz. Doğanşehir’in Kurucuova Mahallesi ile yaptığımız görüşmeler sonucunda ilk etapta odun ve kömür ihtiyaçları olduğunu öğrendik. İnşallah bölgemizden oradaki zor durumda olan insanlara hayırsever vatandaşlarımızın da desteğiyle yardım eli uzatmak istiyoruz. Biliyorsunuz, Anadolu’da Türk kültüründe özellikle yörükler arasında çıra yakma geleneği mevcuttur. Evlenecek kişiye, çocuğu olacak kişiye, askere gidecek kişiye, hatta zorda, darda olan kişiye çıra gecesi düzenlenir ve yardımlar yapılır. Bu geleneğimizden yola çıkarak bu kampanyanın fikri oluştu bizlerde. İnşallah bölgemizden bu anlamda bir kıvılcım yakmak istiyoruz. İnşallah, kısa zamanda yayılarak çok geniş çerçeveli bir yardım kampanyasına dönüşür diye umut ediyoruz” diye konuştu.