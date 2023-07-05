Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü’nden Konya Ovası’na Temmuz ayının gelmesi ile beraber Beyşehir-Suğla-Apa (BSA) kanalı aracılığıyla su verilmeye başlandı.

Tarihi Taşköprü’deki regülatör kapaklarının açılması ile birlikte halk arasında Çarşamba Kanalı olarak bilinen BSA kanalı göl sularıyla buluşturuldu. Kanaldan akan sular Çumra’daki Apa Barajı’na kadar ulaşarak bölgedeki tarımsal alanların sulama suyu ihtiyacında değerlendiriliyor. Bu yıl, ilkbahar ve yaz döneminin Konya bölgesinde yağışlı geçmesi dolayısıyla Beyşehir Gölü’nden Konya Ovası’na tarımsal sulama için suların verilmesi dönemi Temmuz ayına sarktı. Önceki yıllarda regülatör kapakları Nisan-Mayıs aylarında açılıp kanala su akışı sağlanıyordu.