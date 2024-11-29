Türkiye’nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü’ndeki su ürünlerinin yürütülen denetim ve kontrol faaliyetleri ile korunmasına yönelik seferberlik devam ediyor.

Beyşehir Gölü’ne kıyısı bulunan Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde de denetimler kesintisiz sürüyor. Beyşehir ve Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bağlı su ürünleri kontrol ekipleri, gölde yaşam süren su ürünlerinin neslini korumak, sürdürülebilirliğini sağlamak ve vatandaşların güvenilir su ürününe ulaşabilmesi adına denetimler gerçekleştiriyor. Bu çerçevede, göl kıyılarında avlanmaya çıkan motorlu teknelerin yanı sıra balık alım kantarları ve perakende satış noktaları da denetleniyor. Kıyılarda yapılan denetimlerde avda kullanılan ağların ağ göz açıkları kontrol ediliyor. Perakende satış noktalarındaki denetimlerde ise avı yapılarak tezgahlarda satışa sunulan balıkların boy ölçümleri yapılırken, yasak olan türlerin satışının yapılıp yapılmadığı da kontrol ediliyor.