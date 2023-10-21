Türkiye’nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü kıyılarında serbest zamanda yürütülen avlanma faaliyetlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Yasa dışı avlanmanın önüne geçilebilmesine yönelik olarak karadan ve havadan dronla yapılan denetimlerde göl üzerindeki avlanma faaliyetleri sıkı bir şekilde takip ediliyor. Beyşehir Gölü’nün Beyşehir ve Hüyük ilçesi kıyılarında Beyşehir ve Hüyük Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne bağlı su ürünleri kontrol görevlileri tarafından yerleşim merkezlerinin karaya çıkış noktalarında faaliyet gösteren balıkçı tekneleri ile balık alım kantarlarında yapılan denetimlerde ruhsat ve belge kontrollerinin yanı sıra avlanan balıklarda boy limitine uyulup uyulmadığı da kontrol edildi.

Havadan da desteklenen denetimlerde göl çevresinde uygun olmayan istihsal vasıtaları ile avcılık yapanlara cezai müeyyide uygulandı.

Denetimlere ilişkin olarak yapılan açıklamalarda, su ürünlerinin sürdürülebilir ticaretinin tek yolunun yasaklara uymaktan geçtiğine bir kez daha vurgu yapılırken, sazan balığı için avlanma boy limitinin 40, sudak ve kadife sazanının 26, tatlı su kefalinin de 20 santim olduğu hatırlatıldı. Bu ölçülerin altında balık avının yapılmasının cezai müeyyide gerektirdiği kaydedildi.