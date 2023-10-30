Konya’nın Beyşehir ilçesindeki Beyşehir Gölü’nde bulunan Hacıakif Adası’nda Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla kamp ve kuş gözlem etkinliği düzenlendi.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi Kuş Gözlem Topluluğu tarafından Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliğe topluluğun akademik danışmanı Araştırma Görevlisi Osman Nurullah Berk ile topluluk üyesi öğrenciler katıldı. Beyşehir Ali Akkanat Kampüsü’ndeki fakülte ve yüksekokullarda öğrenim gören topluluk üyesi üniversite öğrencilerinin katılım gösterdiği etkinlikte, katılımcılar Hacıakif Adası’na gezinti yatıyla ulaştı. Göl üzerindeki yolculuk esnasında katılımcılar, bölgedeki kuşları daha yakından inceleme fırsatı bulurken davranışları hakkında da bilgi edindi. Topluluk üyeleri tekne ile ulaştıkları adada kuş gözlemi ve doğa yürüyüşleri ile mağara ziyareti de gerçekleştirdi. Gözlem esnasında su kuşları ağırlıklı olmak üzere karabatak, sakarmeke, yeşilbaş ördek, elmabaş patka, karabaş martı, küçük batağan, küçük akbalıkçıl, alakarga ve büyük orman kartalı olmak üzere çeşitli kuş türleri kayıt altına alındı. Kayıt altına alınan türler hakkında katılımcılara bilgiler verildi. Katılımcılar, kamplı olarak düzenlenen etkinlikte kamp ateşi de yakarken gecenin ilerleyen saatlerine kadar farklı oyunlar oynadı, yarışmalara katılarak eğlenceli vakit geçirdi. Öğrenciler okudukları marş ve türkülerle Cumhuriyetin 100. yılını hep birlikte kutladı.

Öte yandan, adadaki etkinliği Beyşehir Milli Parklar Şefi Fatih Demir ve beraberindeki görevliler de ziyaret etti. Şef Fatih Demir, Türkiye’nin en büyük 2. milli parkı olan Beyşehir Gölü Milli Parkı ve doğal güzellikleri hakkında öğrencilere bilgiler verirken, etkinlikte yaşadıkları cumhuriyet coşkusuna ortak oldu.