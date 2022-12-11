Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü kıyısında sazlıklarda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü kıyısında sazlıklarda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Beyşehir-Antalya Karayolunun 8. kilometresinde bölünmüş yolun sol tarafındaki sazlık alanda yangın çıktığının bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, rüzgarın da şiddetiyle birkaç noktada birden süren yangını kontrol altına alabilmek için yoğun bir mücadele yürütürken, karayolunda önlem alan jandarma ekipleri de yangın bölgesinden araçların güvenli bir şekilde geçmesi için kontrollü geçiş sağlıyor. Yangının Karadiken Mahallesi’ne yakın bir bölgede olması nedeniyle itfaiye ekipleri alevlerin yerleşim merkezine ulaşmadan söndürülmesi için çaba gösterirken, mahalle yakınlarında bir itfaiye ekibi de yangının mahalleye ilerlememesi amacıyla önlem amacıyla bekletiliyor. Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri alevlerin orman sahasına sıçrama ihtimaline karşı bölgede inceleme başlatırken, yangının ormanlık alanı tehdit etmediği belirtildi.

Jandarma ve zabıta ekipleri, zaman zaman gökyüzünü kaplayan ve Beyşehir ilçe merkezinden de görülebilen dumanlar ve karayoluna ulaşan alevler sebebiyle Beyşehir-Antalya Karayolunda ulaşımı kontrollü olarak sağlıyor.

İtfaiye ekiplerine söndürme çalışmalarında yardım eden emekli öğretmen Halil Demir, yangın eğitimi aldığını, yangını tesadüfen yoldan geçerken gördüğünü belirterek, “Ben geldiğimde yangın vardı. Arkadaşlar ilk geldiğinde çok müsaitti. Müdahale etmeye tam hortumu serdiler, yangının önünü keselim derken bir rüzgar bütün işimizi bozdu” diye konuştu.

Rüzgar olmasa yangının yola doğru atlama yapamayacağını vurgulayan Demir, “Ama rüzgar gelince yapacak bir şey kalmadı, itfaiyeyi zor kurtardık. Muhtemelen ileride birisi ateş yaktı. Nerede başladığı da belli değil, ne amaçla yakıldığı da belli değil. Bütün sazlar, içindeki hayvanlar her şey gidiyor. Köye ulaşırsa bu ateş vay bizim halimize. Yani buradan ateşin yolunu keselim köyü kurtaralım istiyoruz. Köye ulaşması rüzgarın durumuna bağlı. Anlık ters bir rüzgar estiğinde bir anda köye sıçrayabilir, o yüzden bir an önce orayı kesmemiz lazım. Ben tesadüfen buradan geçiyordum. Yangın eğitimi aldığım için arkadaşlara yardım için geldim, böyle bir sorumluluğum var” dedi.