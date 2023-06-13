Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bu yıl içerisinde yapılan denetimlerde Beyşehir Gölü’nden 10 bin metre misina ağ ve 500 adet pinter çıkarıldı.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinesinde Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli nezaretinde sürdürülen faaliyetlere Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifine üye balıkçılar da destek veriyor. Avlanma yasağının devam ettiği günlerde başlatılan çalışmalara motorlu tekneleriyle katılan balıkçılar, hayalet ağ olarak nitelendirilen ve gölün derinliklerinde av yapmaya devam eden eskiyen balıkçı ağlarını kancalarla yaptığı taramalar sonucu diplerde bularak su yüzeyine çıkarıyor. Teknelere toplanan hayalet ağlar kıyıya götürülerek yetkililere teslim ediliyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden gölde yürütülen çalışmalara ilişkin olarak yapılan açıklamada, bugüne kadar yaklaşık 5 bin metre uzunluğunda misina ağ ile 500 adet pinterin göl sularından çıkarıldığı belirtildi. Açıklamada, 2023 yılı içerisinde yürütülen çalışmalar sonucu yaklaşık 10 bin metre misina ağın gölden çıkarılarak tatlı suların temizlendiği ifade edilerek, “Gölümüzdeki sucul biyolojik çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi için Bakanlığımızca yürütülen bu çalışmalar aralıksız olarak devam edecektir” ifadelerine yer verildi.