Konya’nın Beyşehir İlçe Devlet Hastanesi’nde Emzirme Haftası çerçevesinde farklı etkinlikler gerçekleştirildi.

Konya’nın Beyşehir İlçe Devlet Hastanesi’nde Emzirme Haftası çerçevesinde farklı etkinlikler gerçekleştirildi.

Etkinlikler çerçevesinde, hastanenin Emzirme Polikliniği Sorumlu Hemşiresi Müyesser Başer öncülüğünde stant açıldı. Stantta hastaneye başvuran anne, gebe ve diğer hastalara anne sütünün önemi anlatıldı, broşürler verildi. Standı Başhekim Yardımcısı Dr. Kutay Güven ile Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Gülşen Parlakkaya da ziyaret ederek yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgiler aldı. Bebek için vazgeçilmez besin olan anne sütünün önemini vurgulamak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl kutlanan Emzirme Haftası dolayısıyla Beyşehir Devlet Hastanesi’nde görevli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji ve İç Hastalıkları hekimlerinin yanı sıra Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ebeleri, hemşireleri ve diğer sağlık personellerinin katılımlarıyla düzenlenen etkinliklerde farkındalık oluşturulmaya çalışıldı. 2002 yılından bu yana “Bebek Dostu Hastane” tescili bulunan Beyşehir Devlet Hastanesi’nin emzirme polikliniğinde bebeklere ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi, 2 yaş ve ötesine kadar sürdürme oranlarını artırması yönünde çalışmalar yürütülüyor. Bu çerçevede sağlıklı ailelerle birlikte sağlıklı bir toplum oluşması adına annelerin desteklenmesi amacıyla ‘etkin ve doğru emzirme yöntemleri’, ‘anne sütünün önemi’, ‘süt artırma yöntemleri’, ‘relaktasyon’ (yeniden süt getirme), ‘emzirme sorunları’ vb.konularda ücretsiz danışmanlık hizmeti de veriliyor.