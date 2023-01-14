Türkiye genelinde düzenlenen Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağışı Kampanyası Beyşehir Adliyesi’nde de başlatıldı.

Türkiye genelinde düzenlenen Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağışı Kampanyası Beyşehir Adliyesi’nde de başlatıldı.

Adliye hizmet binası giriş katında gerçekleştirilen kitap bağışı kampanyasının açılış töreni, Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük, protokol mensupları, savcı ve hakimler ile adliye personelinin katılımıyla yapıldı. Programda konuşan Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük, toplum içerisinde suç işlemek suretiyle ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin tekrardan topluma kazandırılabilmesi amacıyla bir takım ıslah çalışmaları yapıldığını vurgulayarak, bu çalışmalardan birisinin de kütüphane hizmeti olduğunu belirtti. Yapılan hatalardan ders çıkarabilmenin o hatanın tekrarlanmamasında büyük önem taşıdığını da dile getiren Başsavcı Küçük, “Bireyin ıslahında bakanlığımızın diğer bakanlıklarla imzalamış olduğu protokoller ve bizatihi bakanlık çalışmalarımız büyük önem taşımaktadır. 2023 yılında ‘Kitap iyileştirir’ sloganıyla ‘Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası’ ilçemizde de başlatılmış olup bugüne kadar kampanyaya destek vermiş kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Kitap bağış kampanyamız adliye hizmet binamızda 1 ay süre ile devam edecek, bağışlar adliye binamızdaki standımıza yapılacaktır. Kampanyamıza destek ve katılım gösteren herkese teşekkür ederim” dedi.