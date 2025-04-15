Beypazarı Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ekipleri, ilçe genelinde motosiklet sürücülerinin can ve mal güvenliği için geniş çaplı uygulama ve denetim yaptı.

Beypazarı Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ekipleri ilçe merkezinde denetlemelerini yapmaya devam ediyor. Trafiği tehlikeye atan, abart egzoz kullanan, akrobasi hareketlerde bulunan motosiklet sürücülerine yönelik ekipler tarafından geniş çaplı uygulama ve denetleme yapılıyor.

Trafik ekipleri can ve mal güvenliği için kuralları ihlal etmemeleri yönünde motosiklet sürücülerine uyarılarda bulunurken kurallara uymayan motosiklet sürücülerine idari para cezası uygulandı.