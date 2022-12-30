Ankara’nın Beypazarı ilçesinde 2 gündür haber alınamayan 5 yaşındaki Yusuf Alhamdan için arama kurtarma çalışmaları yürütülüyor.

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde 2 gündür haber alınamayan 5 yaşındaki Yusuf Alhamdan için arama kurtarma çalışmaları yürütülüyor.

Ankara’nın Beypazarı ilçesi Beytepe Mahallesi’nde ikamet eden Suriyeli bir ailenin 5 yaşındaki çocukları Yusuf Alhamdan’dan iki gündür haber alınamıyor. Edinilen bilgilere göre, ailesi dün okuldan evine dönmeyen kayıp Yusuf için polise başvurdu. Yapılan aramalar sonuç vermeyince olayın ikinci gününde tüm kurtarma ekipleri ilçeye seferber edildi. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, Polis Arama Kurtarma ekipleri, UMKE, bazı Uluslararası ve Belediyelere ait kurtarma timlerinin de destek verdiği veriyor.

Ekiplerin kapsamlı yürüttüğü arama faaliyetleri sonucu henüz kayıp çocuk Yusuf’a ulaşılamazken tüm ekiplerin arama faaliyetleri devam ediyor.