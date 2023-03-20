Ankara’nın tarihi ilçesi Beypazarı’na has bir çeşit kurabiye olan coğrafi işaretli ünlü Beypazarı Kurusunun çörek otlu ve çikolatalısı imal edildi.

Beypazarı ilçesinde taş fırınlarda un, süt, tereyağı, yaş maya, tuz, margarin, tarçın ve mahlep katılarak üretilen, yaklaşık 1 yıl tazeliğini muhafaza eden Beypazarı Kurusu ikinci kez elektrikli fırında kurutularak imal ediliyor. Kahvaltıların ve çayla beraber atıştırmalık olarak tadına alıştığımız ünü ve lezzeti tüm ülkeye yayılan Beypazarı Kurusunun çörek otlu ve çikolaralısı üretilmeye başlandı.

ilçede kuru imalatı yapan fırın sahibi Cihan Çevik, ’’önceden mahalle fırınlarında geleneksel yöntemlerle üretilen her evde tüketilen kuru, daha sonra turizmin de gelişmesiyle ticari olarak üretilmeye başlandı. Yerli turistlerin tadına alışmaları sonucu ünü yurt çapına yayıldı. Yoğun talebe karşılık verebilmek için sürekli üretim yapıyoruz. Bunun yanında alışılmış tadın dışına çıkarak ürünün çörek otlusunu ve çikolatalısını çıkarttık. Kısa sürede lezzeti benimsendi ve talep görmeye başladı’’ açıklamasında bulundu.

Beypazarı Kurusunun kilogram fiyatı 60 liradan satılırken yeni çörek otlu ve çikolatalı kurunun kilogram fiyatı 80 liradan satılıyor.