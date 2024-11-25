Beyoğlu’nda bir ilk olan “Beyoğlu Kadın Danışma ve Yaşam Merkezi”, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde hizmete açıldı. Merkezde kadınlara yönelik psikolojik danışmanlık, hukuki destek ve beslenme danışmanlığı gibi pek çok hizmet ücretsiz olarak verilecek.

Beyoğlu Belediyesi, kadına yönelik şiddetle mücadeleye katkı sağlamak ve kadınların toplumsal hayatta daha güçlü bir konuma gelmelerini desteklemek amacıyla önemli bir projeyi hayata geçirdi. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde, Beyoğlu’nun ilk Kadın Danışma ve Yaşam Merkezi hizmete açıldı. Merkezin Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış törenine;, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Sanatçı Nur Sürer, ilçe başkanları, STK temsilcileri ve kadınlar katıldı. Törende, açılışa katılamayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mesajı da okundu. Açılış kurdelesinin kesilmesiyle birlikte binayı gezerek incelemelerde bulunan protokol heyeti, tesisin işleyişi ile ilgili de Başkan İnan Güney’den bilgi aldı.

“Tüm imkanlarımızla kadınlarımızın yanında dimdik durmaya devam edeceğiz”

Açılış töreninde konuşan Başkan İnan Güney kendisinin de üç kız babası olduğunu belirterek, “Üç tane kızıma ve bu ülkenin kızlarına kadına şiddeti miras olarak bırakmamalıyız. Kadına şiddeti ülkemizin geleceğinden tamamıyla silmek ve bir daha bunların anılmayacağı günler için hep beraber mücadele etmeliyiz. Bir belediye başkanı olarak sorumluluğumun farkındayım. Beyoğlu’nda yaşayan her kadının daha güvenli sokaklarda yaşaması, mutluluğu ve refahı için var gücümüzle çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren kadına yönelik şiddet ve tacize noktalarında taraf olduk, şiddetle karşısında durduk. Bugün burada açtığımız merkez, kadınların danışacağı, kadınların zor gününde kapısını çalacağı ve çocuklarıyla birlikte vakit geçirebileceği bir alan olacak. Beyoğlu’ndaki kadınların kendini daha güvende hissedebileceği bir dayanak merkezi olacaktır. Biliyoruz ki bir kadın karanlıktan kurtulduğunda ülke karanlıktan kurtulur. Bir kadın güçlendiğinde ülkenin geleceği de güçlenir. Beyoğlu’nda hiçbir kadın bundan sonra kendini yalnız ve güvencesiz hissetmeyecek. Biz tüm imkanlarımızla kadınlarımızın yanında dimdik durmaya devam edeceğiz” dedi.

“Beyoğlu’nda Kadın Dayanışma Merkezi açıldığı için çok mutlu ve huzurluyuz”

Sündüz Pehlivantürk, “Öncelikle Beyoğlu’nda Kadın Dayanışma Merkezi açıldığı için çok mutlu ve huzurluyuz. Böyle bir hizmetten dolayı İnan Başkan’a çok teşekkür ederiz. O kadar güzel hizmetler yapıyor ki iltifat olarak söylemiyorum, bu bir gerçek. Kendisi Beyoğlu’nda bir şimal yıldızı gibi parlıyor. İçeriyi gezme fırsatım oldu, burayı daha önceden biliyorum. Eski bir Rum evi binasıydı. İçerisi o kadar güzel ki tam antika bir yer. Böyle bir yerde olması da çok güzel” ifadelerini kullandı.

Kadın Danışma ve Yaşam Merkezi’nin amacı

Merkez, kadınların kendilerini güvenle ifade edebileceği, ihtiyaç duydukları desteği alabilecekleri bir ortam sunmayı amaçlıyor. Kadınların sosyal, ekonomik ve politik alanlarda daha güçlü bir konuma ulaşmalarını destekleyen merkezde, toplumsal hayata aktif katılımı artırmaya yönelik rehberlik ve eğitim hizmetleri de veriliyor. Destek almak isteyen kadınlar, merkeze giderek veya telefonla arayarak randevu alabilecek. İlk görüşmenin ardından ihtiyaç duyulması halinde ilgili danışmanlık birimine yönlendirilecek. Psikolojik danışmanlıkta, kadınların yaşadıkları sorunlara çözüm üretmek ve farkındalık kazanmalarını sağlamak amacıyla bireysel danışmanlık, grup çalışmaları ve kişisel gelişim destekleri sunulacak. Hukuki danışmanlıkta ise kadınların haklarını öğrenmesi ve yasal süreçlerde rehberlik alması için şiddet, boşanma, velayet gibi konularda hukuki destek sağlanacak.

Beslenme ve diyet danışmanlığı ile de sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla bireysel beslenme danışmanlığı, mutfak atölyeleri ve grup çalışmaları düzenlenecek. Merkezde ayrıca kadınların çocuklarını kısa süreliğine güvenle bırakabilecekleri mola alanı da hizmet verecek.