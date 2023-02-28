Beyoğlu Belediyesi’nin öncülüğünde bir araya gelen Beyoğlu’ndaki gönüllü berberler, Kahramanmaraş’ta depremzede vatandaşlara ve çocuklara ücretsiz kuaför imkanı sundu.

Beyoğlu Belediyesi’nin öncülüğünde bir araya gelen Beyoğlu’ndaki gönüllü berberler, Kahramanmaraş’ta depremzede vatandaşlara ve çocuklara ücretsiz kuaför imkanı sundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yardım faaliyetlerini aralıksız sürdüren Beyoğlu Belediyesi, bu kez berberleri depremzedelerle buluşturdu. Beyoğlu Belediyesi’nin öncülüğünde bir araya gelen Beyoğlu’ndaki gönüllü berberler depremzedelerin yardımına koştu. Yaklaşık 30 kişiden oluşan gönüllü ekip, gruplara ayrılarak Kahramanmaraş merkez ve çevresinde kurulan çadır kentleri tek tek ziyaret edip depremzede vatandaşların ve çocukların saç sakal bakımlarını yaptılar. Kişisel bakımlarını yapma imkanı bulan depremzedeler bu zor günlerde kendilerini yalnız bırakmadıkları için berberlere ve yetkililere teşekkürlerini iletti.