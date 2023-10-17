Beyoğlu Belediyesi, üyesi olduğu Akıllı ve Sürdürülebilir Şehirler Organizasyonu’nun (WeGO) Güney Kore’nin başkenti Seul’de gerçekleştirilen 6. Genel Kuruluna katıldı. Toplantıda, Beyoğlu’nda gerçekleştirilen dijital dönüşüm süreci organizasyona üye ülkelerin temsileriyle paylaşıldı.

Akıllı ve Sürdürülebilir Şehirler Organizasyonu’nun (WeGO) 6. Genel Kurulu, Güney Kore’nin başkenti Seul’de gerçekleştirildi. Bu yıl ‘Akıllı Şehir, Akıllı Vatandaş’ temasıyla düzenlenen toplantıda WeGO organizasyonu üyelerinin gelecek üç yıl içerisindeki hedefleri ve vizyonu belirlendi. Seul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyona; Abu Dabi, Abuja, Almatı, Dublin, Manila, Odense, Ekvator/Cuenca, Rabat, Sao Paulo, Medine, Tahran, Çengdu, Kampala, Taşkent, Madrid, Los Angeles, Hebroni Meksika, Astana ve Addis Ababa gibi farklı şehirlerden yüzden fazla yerel yönetim temsilcisi ve çok sayıda global şirketten temsilciler katıldı. WeGO organizasyonunun Akdeniz Bölge Ofisi ve Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Beyoğlu Belediyesi de yönetim kurulu üyesi olarak genel kurul toplantısındaki yerini aldı.

Dijital dönüşümde iş birliği görüşüldü

Dünya genelinde hem şehirlerde hem de yerel yönetimlerde hızlı bir dijital dönüşüm yaşanıyor. Bu dönüşümün, dijital eşitsizliğin artışının yanı sıra birçok olumlu ve olumsuz etkisi bulunuyor. Bu gelişmeler, insan odaklı akıllı şehir geliştirme konusunda küresel bir uzlaşı oluşturmayı amaçlayan 6. WeGO Genel Kurulu’nun ana hedefiydi. Toplantıda akıllı şehir geliştirme deneyimlerini paylaşan WeGO Organizasyonu üyeleri daha kapsayıcı, sürdürülebilir ve yaşanabilir şehir alanları meydana getirmek için atılabilecek adımları da görüştü.

Akıllı turizm girişimleri paylaşıldı

6. WeGO Genel Kurulu tur programının diğer önemli bir bölümü, Seul Turizm Organizasyonu (STO), STO’nun akıllı turizm girişimlerini ilerleten önemli üyelerle iletişim kurmak için düzenlediği özel oturumdu. Katılımcılar, Seul’ü tanıtmak için şehir hükümeti ile yakından çalışan ana paydaşlarla doğrudan iletişim kurma imkanı buldu. STO, kamu altyapısının planlanması ve sunumu üzerine odaklanan en son konseptleri katılımcılarla paylaşırken, kamu sektörleri için stratejik bir vizyon aktarma planları da yapıldı.

Beyoğlu’nun kardeş şehri Seongbuk ile yeni iş birlikleri görüşüldü

Beyoğlu Belediyesi heyeti resmi ziyaretleri çerçevesinde kardeş belediyesi olan Seul‘ün Seongbuk ilçesini de ziyaret etti. Seongbuk Belediye Başkanı tarafından büyük bir misafirperverlikle ağırlanan Beyoğlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş ve Dış İlişkiler Koordinatörü Melis Kaplangı belediye hizmetleri hakkında bilgi aldı. Ziyarette ayrıca önümüzdeki süreçte yapılacak yeni iş birlikleri üzerine de fikir alışverişinde bulunuldu.