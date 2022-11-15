İstanbul Beyoğlu’nda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısıyla birlikte güvenlik kameralarının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Birçok belediye daha güvenli yaşam için hem kent merkezlerine, hem de toplu taşıma araçlarına güvenlik kamerası koyuyor.

İstanbul Beyoğlu’nda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısıyla birlikte güvenlik kameralarının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Birçok belediye daha güvenli yaşam için hem kent merkezlerine, hem de toplu taşıma araçlarına güvenlik kamerası koyuyor.

İstanbul’da Beyoğlu İstiklal caddesinde 6 kişinin öldüğü bombalı saldırının faili bin 200 kamera görüntüsü izlenerek birkaç saat içerisinde yakalanmıştı. Böylece kentlerdeki kamera görüntülerinin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Bu doğrultuda kent merkezindeki ve toplu ulaşım araçlarındaki kameralar elden geçirilerek yeni planlamalar yapılmaya başlandı. Konuyla ilgili Türkiye’de araç kamerası montajı yapan Optimum Teknolojik Hizmetler yetkilisi Yavuz Aman, kentlerdeki kamera ve güvenlik sistemleri ile ilgili bilgiler verdi.

Saldırı sonrasında güvenlik kamerasına önem arttı

Özellikle terör, hırsızlık, trafik kazası, kavga, iş kazası gibi birçok durumlarda kameraların önemli olduğunu belirten Yavuz Aman, “İstanbul’daki hatlı minibüslere taktığımız kameralardan kaza, kavga, silahlı saldırı olayına karışan birçok suçlu yakalandı. İstanbul’daki taksilerin kameraları birkaç yıldır verimli çalıştırılamıyor. Taksi kameralarının biran önce tamamlanması hem taksi içindeki ödeme ile ilgili tartışmaları hem de müşterilerle oluşan tartışmaları sonlandıracaktır. Örnek vermek gerekirse Beyoğlu’ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist taksiyle eve dönmüş. Taksinin içindeki kameralar aktif olsaydı, çok daha erken yakalanabilirdi. Dolayısıyla daha fazla kamera olursa, takip daha kolay olur ve ülkemiz daha güvenli hale gelir. Son terör olayından sonra birçok kurumsal şirket, belediyeler ve kamu kurumları hem binaların çevrelerine, hem yollara hem de toplu taşıma araçlarına kamera takmak için bizi daha fazla aramaya başladı. Bizde bu işlerdeki tecrübemizle gerekli keşifleri yapıp optimum planlamaları sunuyoruz" dedi.