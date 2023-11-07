Beyoğlu’nda alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetlisi tarafından silahla vurularak yaralanan ve 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu olduğu için hastaneye sahte kimlikle giriş yaptıran yaralı, tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalanan saldırgan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Beyoğlu Yenişehir Mahallesi’nde geçtiğimiz Cuma günü saat 14.30 sıralarında yaşanan olayda, kaldırımda yürüyen İsmail B. (25) alacak-verecek nedeniyle önceden aralarında husumet olan Fırat D. ile karşılaşmıştı. Buradan şahısların arasında başlayan tartışmada İsmail B., silahını çekerek Fırat D.‘ye kurşun yağdırmıştı. Dizlerinden yaralanan Fırat D. kaçmaya çalıştığı esnada yere düşerek silahını çekmişti. Fırat D. karşılık vermesi sonucu İsmail B. hızla kaçarak kayıplara karışmıştı.

Yaralı halde yerde çatışmıştı

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Fırat D.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırarak tedavi altına almıştı. Durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen Fırat D. hastaneye sahte kimlikle giriş yaptırmıştı.

Beyoğlu Asayiş polisi oyununu bozmuştu

Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kameralarını incelemeye almıştı. Yapılan çalışmalar sonucundan saldırganın emniyette 5 ayrı suçtan kaydı bulunan İsmail B. olduğu tespit edilmişti. Ayrıca hastaneye de giden polis ekibi Fırat D.’nin, Erkan A. kimliğini kullanarak hastaneye giriş yaptığını belirlenmişti.

Yaralının 8 yıl kesinleşmiş cezası çıkmıştı

Emniyette 19 adet suç kaydı olması nedeniyle Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından tanınan Fırat D.’nın foyası ortaya çıkmıştı. Şahsın “Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan arandığı ve toplamda 8 yıl 3 ay 43 gün kesinleşmiş cezasının olduğu anlaşılmıştı. Şahsın tedavisinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenilmişti. Şahsın olay esnasında kullandığı tabancayı aldığı Ömer T. de, polise teslim edilmişti.

Saldırgan şahıs silahıyla yakalanmıştı

Öte yandan saldırgan şahsı yakalamak için çalışmalara devam eden Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, saldırgan İsmail B.’nin Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki bir rezidansın önünde olduğu bilgisine ulaşmıştı. Hemen harekete gelen polis, şahsı kıskıvrak yakalamıştı. Şahsın üst aramasında ise olayda kullandığı tabanca ele geçirilmişti.

Saldırgan serbest kaldı, yaralı tutuklandı

Gözaltına alınan İsmail B.‘nin emniyette ifadesi alınarak “kasten yaralama” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefete” suçundan adli işlem yapılmıştı. Adliyeye sevk edilen İsmail B., çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Hastanede gözetim altında tutulan ve hakkında 8 yıl 3 ay 43 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fırat D., tedavisinin tamamlanmasının ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.