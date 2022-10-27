Beyoğlu’nun farklı noktalarında açılan Semt Kütüphaneleri, 7’den 70’e herkesin kitapla buluşma noktası oldu. Başkan Yıldız, “Kütüphanelerimizin mahallelerde, vatandaşlarımızın evlerine yakın olması ilgiyi de ciddi oranda artırdı. Görüyoruz ki artık kitap dostu, kütüphane dostu bir Beyoğlu var” dedi.

Beyoğlu’nun farklı noktalarında açılan Semt Kütüphaneleri, 7’den 70’e herkesin kitapla buluşma noktası oldu. Başkan Yıldız, “Kütüphanelerimizin mahallelerde, vatandaşlarımızın evlerine yakın olması ilgiyi de ciddi oranda artırdı. Görüyoruz ki artık kitap dostu, kütüphane dostu bir Beyoğlu var” dedi.

Beyoğlu Belediyesi, ilçenin dört bir yanında açtığı Semt Kütüphaneleri ile 7’den 70’e herkesi kitapla buluşturdu. Beyoğlu’nun her mahallesinde vatandaşların evlerine yürüme mesafesinde inşa edilen kütüphaneler yoğun ilgi görüyor. Vatandaşların yanı sıra öğrenciler da okullarından arta kalan zamanını kütüphanelerde geçirmeyi tercih ediyor. Sessiz ve ferah bir ortamda kitaplarını okuyarak araştırmalarını yapma imkanı bulan öğrenciler, atölye çalışmalarının yanı sıra düzenlenen Kırmızı Sedir Söyleşilerinde de sevdikleri yazarlarla bir araya geliyor.

Beyoğlu Semt Kütüphanelerinde çocuklara ve gençlere kitap okuma sevgisini kazandırmak amacıyla düzenlenen Kırmızı Sedir Söyleşilerinde her hafta farklı bir yazar öğrencilerle buluşuyor. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Kırmızı Sedir Söyleşilerinin bu haftaki konuğu Yazar Önder Tekin oldu. Öğrencilerle Uzay-Hayretengiz Şeyler Serisi kitabı üzerine hoş bir söyleşi gerçekleştiren Yazar Tekin, daha sonra öğrencilerin yazarlıkla ilgili akıllarında kalan sorularını cevaplandırdı. Yazar Tekin, söyleşinin ardından öğrenciler için kitaplarını imzaladı.

Semt kütüphanelerine gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Başlattığımız ‘Her Semte Bir Kütüphane’ projesi ile kısa sürede güzel sonuçlar elde ettik. Kütüphanelerimize yoğun bir ilgi var. Kimisi kitap okumak için, kimisi ders çalışmak için kimisi de atölye çalışmaları için bu mekanlara geliyor. Ayrıca her hafta farklı bir yazarı da kütüphanelerimizde gençlerle buluşturuyoruz. Kütüphanelerimizin mahallelerde, vatandaşlarımızın evlerine yakın olması ilgiyi de ciddi oranda artırdı. Görüyoruz ki artık kitap dostu, kütüphane dostu bir Beyoğlu var” dedi.