Beyoğlu Tepebaşı’nda çatlayan kolonları nedeniyle boşaltılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait İSPARK otoparkının açık alanı havadan görüntülendi.

Falezden düşen şahıs ile aracı denizden ve karadan 6 ekiple aranıyor Falezden düşen şahıs ile aracı denizden ve karadan 6 ekiple aranıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Beyoğlu’ndaki İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret A.Ş’nin (İSPARK), kolonları çatlamıştı. Dün ve bugün yaşanan çatlama sonrası otopark belediye tarafından boşaltılmıştı. Bin 5 araç kapasiteli otoparkın açık alanı havadan görüntülendi. Görüntülerde, otoparkta araç bulunmadığı görülüyor.

Kaynak: iha