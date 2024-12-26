Beyoğlu Tepebaşı’nda çatlayan kolonları nedeniyle boşaltılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait İSPARK otoparkının açık alanı havadan görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Beyoğlu’ndaki İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret A.Ş’nin (İSPARK), kolonları çatlamıştı. Dün ve bugün yaşanan çatlama sonrası otopark belediye tarafından boşaltılmıştı. Bin 5 araç kapasiteli otoparkın açık alanı havadan görüntülendi. Görüntülerde, otoparkta araç bulunmadığı görülüyor.