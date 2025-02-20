Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, esnafın kaldırım ve yollara bıraktığı duba, reklam panoları, bariyer, lastik gibi eşyaları topladı.

Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yol ve kaldırımları işgal eden çeşitli malzemeler nedeniyle yapılan ihbarlar üzerine harekete geçti. Bu çerçevede ekipler, ilçede işgaliye denetimine çıktı. Denetimde, yayaların kaldırımda rahatça yürümesini engelleyen duba, reklam panoları, bariyer, lastik, masa ve sandalye gibi eşyalar toplandı. Malzemeler, Beyoğlu Belediyesi’ne ait 2 kamyona toplanarak depoya götürüldü.