Beyoğlu Belediyesi, yılbaşı eğlencesinin vazgeçilmez adreslerinden olan Beyoğlu’nda yılbaşı gecesi ve yeni yılın ilk gününde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için hazırlıklarını tamamladı. Yılbaşında İstiklal Caddesi ve caddeye bağlantılı tüm ara sokaklar başta olmak üzere yoğunluğun olduğu alanlarda yapılacak temizlik çalışmasında 32 araç ve 131 personel görev yapacak.

Beyoğlu Belediyesi, yılbaşı eğlencesinin vazgeçilmez adreslerinden olan Beyoğlu’nda yılbaşı gecesi ve yeni yılın ilk gününde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için hazırlıklarını tamamladı. Yılbaşında İstiklal Caddesi ve caddeye bağlantılı tüm ara sokaklar başta olmak üzere yoğunluğun olduğu alanlarda yapılacak temizlik çalışmasında 32 araç ve 131 personel görev yapacak.

Yılbaşı eğlencesinin vazgeçilmez adreslerinden olan Beyoğlu’nda hummalı bir hazırlık çalışması başlatıldı. Beyoğlu Belediyesi yılbaşı gecesi ve yeni yılın ilk gününde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için uygulayacağı temizlik programını hazırlayarak gerekli tüm önlemleri aldı. Yılbaşı gecesinde İstiklal Caddesi ve caddeye bağlantılı tüm ara sokaklar başta olmak üzere Talimhane, Taksim Meydanı, Kule Meydanı, Galipdede Caddesi, Mumhane Caddesi ve Karaköy’de programlı şekilde temizlik çalışmaları yapılacak. Sistemli bir şekilde yürütülecek çalışmalarda 32 araç ve 131 personel görev yapacak.

İstiklal Caddesi’nde ilave tedbir alınacak

Yapılan program doğrultusunda yoğunluğun en fazla olduğu İstiklal Caddesi ve caddeye bağlanan tüm sokaklardan ilave önlem alınacak. İstiklal Caddesi’nde program gereği çöp toplama saati gece 22.00 olmasına rağmen, artacak insan yoğunluğu düşünülerek, mini çöp araçlarıyla caddeye ve caddeye bağlanan ara sokaklara giriş yapılacak, çöplerin hızlı ve kolay şekilde toplanması sağlanacak. Ayrıca oluşturulan 20 kişilik hazır ekiple birlikte, yoğun olması beklenen İstiklal Caddesi ve caddeye bağlanan 103 ara sokaktan tüm ara sokaklardan el marifetiyle çöplerin taşınması sağlanacak.

Cadde ve sokaklar deterjanlı suyla yıkanacak

Çöp toplama çalışmalarının ardından süpürme araçları ve elle süpürme hizmeti sunan personellerle detaylı temizlik yapılacak. Yeni yılın ilk günüyle birlikte İstiklal Caddesi ve caddeye bağlanan 103 ara sokak deterjanlı suyla özenle yıkanacak. Yıkama çalışmaları 8 araçla eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Yapılacak özverili çalışmalarla ilçe sakinlerine ve ilçeyi ziyaret eden vatandaşlara yeni yılın ilk gününde tertemiz bir Beyoğlu sunulmuş olacak.