Beyoğlu’nda yeni eğitim yılının açılışı dolayısıyla İlköğretim Haftası kutlama programı düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan törende öğrenciler okudukları şiirler ve sahneledikleri birbirinden güzel gösterilerle yeni eğitim yılına merhaba dedi.

Beyoğlu’nda yeni eğitim yılının açılışı dolayısıyla İlköğretim Haftası kutlama programı düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan törende öğrenciler okudukları şiirler ve sahneledikleri birbirinden güzel gösterilerle yeni eğitim yılına merhaba dedi.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte Türkiye genelinde yaklaşık 19 milyon öğrenci dersbaşı yaptı. İstanbul Beyoğlu’nda yeni eğitim yılının açılışı dolayısıyla İlköğretim Haftası kutlama programı düzenlendi. Beyoğlu’nun tarihi okullarından olan Ahmet Emin Yalman İlkokulu’nda gerçekleştirilen törene Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Bağcı’nın yanı sıra çok sayıda öğrenci ve veli katıldı. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende öğrenciler okudukları şiirler ve sahneledikleri birbirinden güzel gösterilerle katılımcıların büyük beğenisini topladı. Renkli görüntülere sahne olan törenin ardından beraberindeki heyetle birlikte sınıfları tek tek gezen Başkan Yıldız, öğrencilere yeni eğitim yılında başarılar diledi.

Öğrencilerle birlikte yeni eğitim yılına merhaba diyen Başkan Yıldız, “Beyoğlu’muzda İlköğretim Haftası kutlama programı ile miniklerimizin okul heyecanına ortak olduk. Çocuklarımızla bir araya gelerek sohbet ettik, ilk ders heyecanını birlikte yaşadık. Tabii Beyoğlu Belediyesi olarak ilçemizde bulunan tüm okulları yeni eğitim ve öğretim yılına hazırladık. Okullarımızın tamirat işlerinden boyasına, çevre düzenlemesinden temizliğine kadar her türlü ihtiyacını karşıladık” dedi.

"Öğrencilerimiz kitaplara kolayca ulaşabilsin diye her semte kütüphane açıyoruz"

Başkan Yıldız, “Beyoğlu’nda öğrencilerimiz kitaplara kolayca ulaşabilsin diye Her Semte Bir Kütüphane Projesi’ni hayata geçirdik. İlk aşamada 18 kütüphanemizi hizmete açtık, yenilerini açmak için de çalışmalarımız devam ediyor. Yeter ki çocuklarımız ve gençlerimiz okusunlar. Biz her daim yanlarında olacağız. Ülkemizin geleceği olan tüm öğrencilerimize yeni eğitim yılında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.