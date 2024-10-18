Beyoğlu’nda 4 katlı binanın giriş katında faaliyet gösteren yatak imalathanesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında ölü ve yaralı olmazken alevler park halindeki bir araca sıçradı, araçta hasar meydana geldi.

Yangın, saat 05.30 sıralarında Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Zümrüt Aralığı Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, yatak imalathanesi olarak kullanılan iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken alevler park halindeki 34 UK 0111 plakalı hafif ticari araca sıçradı. Dumanları gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şerit çekerek güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Yangın, ekiplerin yarım saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Ölü ve yaralının olmadığı yangında iş yeri ve park halindeki bir araçta hasar meydana geldi.

Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.