Beyoğlu’nda polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 bin 190 adet hap, 2 kilo 105 gram kubar esrar, 1 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2 şahıstan 1’i tutuklandı.

Beyoğlu’nda polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 bin 190 adet hap, 2 kilo 105 gram kubar esrar, 1 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2 şahıstan 1’i tutuklandı.

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Beyoğlu’nda Yenişehir Mahallesi’nde 25 Ocak’ta 23.45 sıralarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirildi. Adreste yapılan aramalarda 6 bin 190 adet hap, 2 kilo 105 gram kubar esrar, 1 kilo 400 gram metamfetamin, 2,5 gram marihuana, 2 adet hassas terazi, 5 adet cep telefonu, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 365 TL ve 100 dolar ele geçirildi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan R.R.S. ve R.O. isimli 2 kadın şahıs "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden R.O. adli kontrolle serbest bırakılırken, R.R.S ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.