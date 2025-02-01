Beyoğlu Belediyesi, üniversite öğrencileri için ‘Kefken Kış Gençlik Kampı’ düzenleyecek. Gençler, doğa yürüyüşlerinden sportif etkinliklere kadar birçok aktivite ile eğlenceli ve dinamik bir kamp deneyimi yaşama fırsatı bulacak.

Beyoğlu’nda üniversite öğrencilerinin kış aylarını verimli ve eğlenceli bir şekilde geçirebilmelerini sağlamak amacıyla ‘Kefken Kış Gençlik Kampı’ düzenlenecek. Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenecek olan etkinlikle, yaz aylarının vazgeçilmezi olan Kefken Gençlik Kampı, kış sezonunda da gençleri doğa ve sporla buluşturmuş olacak. Deniz ve doğanın eşsiz birleşimini kış aylarında da deneyimleme fırsatı bulacak olan gençler, hava şartları nedeniyle aktivitelerin azaldığı kış aylarını daha verimli bir şekilde değerlendirme fırsatı bulacak.

Gençler eğlenceli ve dinamik bir kamp deneyimi yaşayacak

Beyoğlu’nda ikamet eden ve örgün eğitimine devam eden üniversite öğrencileri için düzenlenen etkinlik, doğayla iç içe bir mola arayan gençler için ideal bir fırsat sunacak. 31 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında kız öğrencileri ağırlayacak olan kamp, 7 - 9 Şubat tarihleri arasında ise erkek öğrencileri ağırlayacak. 18-22 yaş arasındaki üniversiteli gençler için planlanan bu özel kamp programında, doğa yürüyüşlerinden sportif etkinliklere kadar birçok aktivite yer alıyor. Katılımcılar, kış mevsiminin Kefken’e kattığı büyüleyici atmosferi keşfederken, eğlenceli ve dinamik bir kamp deneyimi yaşayacak.