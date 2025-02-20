Beyoğlu Belediyesi, yoğun kar yağışının etkili olduğu bu günlerde vatandaşların evlerine kolayca ulaşmalarını sağlamak amacıyla ücretsiz ring seferlerinin mesai saatlerini akşam saat 20.00’a kadar uzatıldığını açıkladı.

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü İstanbul’da şahsi araçlarıyla seyahat eden vatandaşların da toplu taşımaya yönelmesiyle birlikte toplu ulaşım istasyonlarındaki yoğunluk arttı. İstanbul’un en işlek ilçelerden birisi olan Beyoğlu’nda toplu ulaşımdaki yoğunluğu azaltmak amacıyla önemli bir adım atıldı. Beyoğlu Belediyesi, üç farklı merkezi noktada mesai saatleri içerisinde hizmet veren ücretsiz Ring Seferleri’nin çalışma saatlerinde düzenleme yaptı. Yeni düzenlemeyle birlikte sabah saat 08.30 başlayarak saat 17.00’a kadar hizmet veren ring seferleri, kar yağışı sona erene kadar sabah saat 8.30’dan akşam saat 20.00’a kadar hizmet verecek.

İlçe sakinleri yeni düzenlemeyle rahat bir nefes aldı

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in seçim sürecinde ilçe sakinlerine verdiği söz üzerine hayata geçirdiği ring seferleri; Kasımpaşa-Pangaltı, Tophane-Taksim ve Piyalepaşa-Taksim güzergahlarında hizmet veriyor. Üç hat üzerinde hizmet veren ring seferleri, hafta içi her gün birer saat arayla çift yönlü olarak gerçekleştiriliyor. Ulaşımın tamamen ücretsiz olduğu bu hizmetle, Beyoğlu’nun farklı noktalarından merkezi noktalara ulaşım kolaylaştırılmış oldu. Ring Seferlerinin mesai saatlerinde kar yağışı nedeniyle yapılan düzenleme ilçe sakinleri tarafından da büyük memnuniyetle karşılandı.